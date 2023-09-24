Peringati Hari Ozon Sedunia, 11 Titik di Jakarta Ini Lakukan Pemadaman Listrik

JAKARTA - DKI Jakarta ikut turut memperingati Hari Ozon Sedunia dengan melakukan pemadaman listrik pada Sabtu, 23 September 2023 kemarin malam.

Di mana kegiatan ini merupakan implementasi Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pemadaman lampu di beberapa gedung pemerintahan, ruas jalan protokol, dan lokasi simbol kota Jakarta.

Pelaksanaan pemadaman listrik ini pun berlangsung dari pukul 20.30 hingga 21.30 WIB.

Berdasarkan catatan Okezone, Minggu (24/9/2023) berikut titik pemadaman listrik kemarin malam:

1. Gedung Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

2. Seluruh kantor Pemprov DKI Jakarta. Namun dikecualikan untuk fasilitas kesehatan seperti, Rumah Sakit, Puskemas, Klinik, dan lainnya.

3. Simbol Kota Jakarta

4. Balai Kota, Area Monumen Nasional, Area Patung Arjuna Wiwaha, Bundaran Hotel Indonesia, Patung Pemuda, Patung Pahlawan, dan Patung Jenderal Sudirman.

5. Jalan Protokol dan Arteri