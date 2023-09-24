Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peringati Hari Ozon Sedunia, 11 Titik di Jakarta Ini Lakukan Pemadaman Listrik

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |13:01 WIB
Peringati Hari Ozon Sedunia, 11 Titik di Jakarta Ini Lakukan Pemadaman Listrik
11 titik di Jakarta lakukan pemadaman listrik. (Foto: PLN)
A
A
A

 

JAKARTA - DKI Jakarta ikut turut memperingati Hari Ozon Sedunia dengan melakukan pemadaman listrik pada Sabtu, 23 September 2023 kemarin malam.

Di mana kegiatan ini merupakan implementasi Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pemadaman lampu di beberapa gedung pemerintahan, ruas jalan protokol, dan lokasi simbol kota Jakarta.

 BACA JUGA:

Pelaksanaan pemadaman listrik ini pun berlangsung dari pukul 20.30 hingga 21.30 WIB.

Berdasarkan catatan Okezone, Minggu (24/9/2023) berikut titik pemadaman listrik kemarin malam:

1. Gedung Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

2. Seluruh kantor Pemprov DKI Jakarta. Namun dikecualikan untuk fasilitas kesehatan seperti, Rumah Sakit, Puskemas, Klinik, dan lainnya.

 BACA JUGA:

3. Simbol Kota Jakarta

4. Balai Kota, Area Monumen Nasional, Area Patung Arjuna Wiwaha, Bundaran Hotel Indonesia, Patung Pemuda, Patung Pahlawan, dan Patung Jenderal Sudirman.

5. Jalan Protokol dan Arteri

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174495/token_listrik-1oR4_large.jpg
Apakah Tarif Token Listrik Jauh Lebih Boros Dibanding Meteran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174243/pembangkit_listrik-Ml7o_large.jpg
Pemda dan Investor Didorong Kebut Proyek Sampah Jadi Energi Listrik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173931/listrik_pln-aZPH_large.jpeg
Ini Rincian Tarif Listrik PLN Terbaru Oktober 2025, Apakah Naik atau Turun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173382/tarif_listrik-tmbV_large.jpg
Tarif Listrik PLN per kWh yang Berlaku 1 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172477/listrik_pln-wZAp_large.jpeg
3 Fakta Tarif Listrik Tidak Naik hingga Akhir 2025 demi Jaga Daya Beli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172394/listrik_pln-4BrU_large.jpeg
Tidak Naik, Ini Tarif Listrik PLN Oktober-Desember 2025 untuk Semua Golongan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement