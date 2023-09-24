Hari Tani Nasional 2023, Jokowi: Terima Kasih Petani Indonesia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan terima kasih atas kerja keras para petani Indonesia dalam menjaga ketersediaan pasokan beras.

Ucapan itu sekaligus dalam rangka Hari Tani Nasional diperingati setiap tanggal 24 September. Tahun ini merupakan peringatan ke-63 tahun untuk mengingatkan masyarakat atas perjuangan para petani di Indonesia.

Apalagi diketahui kalau saat ini di dalam negeri tengah dilanda fenomena iklim El Nino.

"Berkat kerja keras para petani, pasokan di pasar-pasar dan persediaan beras di gudang-gudang kita tetap cukup untuk menghadapi bulan-bulan yang kering. Terima kasih untuk petani-petani Indonesia," kata Presiden Jokowi seperti dilansir Antara, Minggu (24/9/203).

Jokowi mengatakan berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, tengah menghadapi fenomena iklim El Nino yang berdampak pada ketersediaan air dan produktivitas pertanian.

Namun di tengah ancaman iklim tak biasa itu, pertanian Indonesia tetap produktif, kata Jokowi menambahkan.