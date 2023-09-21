Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos Beras 10 Kg Cair Lebih Awal ke 500 Keluarga

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |19:44 WIB
Bansos Beras 10 Kg Cair Lebih Awal ke 500 Keluarga
Bansos beras cair lagi. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (Kg) tahap kedua kembali disalurkan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kali ini pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog menyalurkan kepada 500 KPM di Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng).

 BACA JUGA:

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, beras bansos yang diterima masyarakat berkualitas baik. Lantaran, sebelum didistribusikan Bulog, pihaknya melakukan peninjauan ke gudang dan dan sentra pengolahan terlebih dahulu.

“Jadi saudara-saudara kita sebanyak 21,3 juta keluarga penerima mendapatkan lagi beras bantuan pangan tahap ke II dengan kualitas baik dari gudang-gudang dan sentra pengolahan Bulog seperti yang kita lihat sekarang ini, jadi dipastikan semua berasnya dalam kualitas baik yang diterima oleh keluarga penerima," ujar Arief, Kamis (21/9/2023).

 BACA JUGA:

Penyaluran bansos beras 10 Kg tahap kedua berlaku September, Oktober, dan November tahun ini. Total beras yang dibagikan Bulog dari program ini mencapai 640.000 ton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192830/blt-Qb8Z_large.jpg
BLT Kesra Apakah Akan Cair Lagi di Januari 2026? Ini Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192910/blt-fc4V_large.jpg
BLT Disalurkan hingga Pukul 24.00, Rp900.000 Langsung Cair di Malam Tahun Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192858/blt-7kzL_large.jpg
BLT Rp900.000 Cair, Bisa Diambil di Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192617/blt-Z6Np_large.jpg
Hari Ini Terakhir Pencairan BLT Kesra Rp900.000, Jangan Lupa Sebelum Hangus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192635/mensos-7tik_large.jpg
BLT Kesra 2025 Cair Rp900 Ribu, Begini Cara Cek Status Penerima Secara Mandiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/622/3192413/blt_cair-ZpsB_large.jpg
Batas Akhir Pencairan BLT Kesra 31 Desember 2025, Dana Rp900.000 Tak Diambil Hangus!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement