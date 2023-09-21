Bansos Beras 10 Kg Cair Lebih Awal ke 500 Keluarga

JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (Kg) tahap kedua kembali disalurkan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kali ini pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog menyalurkan kepada 500 KPM di Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng).

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, beras bansos yang diterima masyarakat berkualitas baik. Lantaran, sebelum didistribusikan Bulog, pihaknya melakukan peninjauan ke gudang dan dan sentra pengolahan terlebih dahulu.

“Jadi saudara-saudara kita sebanyak 21,3 juta keluarga penerima mendapatkan lagi beras bantuan pangan tahap ke II dengan kualitas baik dari gudang-gudang dan sentra pengolahan Bulog seperti yang kita lihat sekarang ini, jadi dipastikan semua berasnya dalam kualitas baik yang diterima oleh keluarga penerima," ujar Arief, Kamis (21/9/2023).

Penyaluran bansos beras 10 Kg tahap kedua berlaku September, Oktober, dan November tahun ini. Total beras yang dibagikan Bulog dari program ini mencapai 640.000 ton.