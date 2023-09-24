Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kurangi Emisi Karbon, Ini Hasil Pemadaman Listrik Jakarta saat Hari Ozon Sedunia

Rio Adryawan , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |19:47 WIB
Kurangi Emisi Karbon, Ini Hasil Pemadaman Listrik Jakarta saat Hari Ozon Sedunia
Ini hasil pemadaman listrik di Hari Ozon Sedunia. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemadaman listrik dilakukan di beberapa bangunan DKI Jakarta dalam rangka memperingati Hari Ozon Sedunia pada 23 September 2023 kemarin.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengungkapkan ada penurunan sebanyak 86,47 ton emisi karbon saat peringatan Hari Ozon Sedunia.

 BACA JUGA:

"Penurunan emisi karbon (CO2) sebesar 86,47 ton pada 23 September kemarin," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Asep Kuswanto seperti dilansir Antara, Minggu (24/9/2023).

Asep menuturkan hasil itu didapat dari total jumlah pemakaian listrik 102 MWh dikali emisi 0,85 kilogram (kg) CO2 per Kilowatt-hour (KWh) atau kilowat per jam.

 BACA JUGA:

Data tersebut diperoleh dari hasil perhitungan dari PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya pada Sabtu (23/9) pukul 20.30 hingga 21.30 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174495/token_listrik-1oR4_large.jpg
Apakah Tarif Token Listrik Jauh Lebih Boros Dibanding Meteran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174243/pembangkit_listrik-Ml7o_large.jpg
Pemda dan Investor Didorong Kebut Proyek Sampah Jadi Energi Listrik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173931/listrik_pln-aZPH_large.jpeg
Ini Rincian Tarif Listrik PLN Terbaru Oktober 2025, Apakah Naik atau Turun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173382/tarif_listrik-tmbV_large.jpg
Tarif Listrik PLN per kWh yang Berlaku 1 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172477/listrik_pln-wZAp_large.jpeg
3 Fakta Tarif Listrik Tidak Naik hingga Akhir 2025 demi Jaga Daya Beli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172394/listrik_pln-4BrU_large.jpeg
Tidak Naik, Ini Tarif Listrik PLN Oktober-Desember 2025 untuk Semua Golongan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement