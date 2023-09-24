Kurangi Emisi Karbon, Ini Hasil Pemadaman Listrik Jakarta saat Hari Ozon Sedunia

Ini hasil pemadaman listrik di Hari Ozon Sedunia. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Pemadaman listrik dilakukan di beberapa bangunan DKI Jakarta dalam rangka memperingati Hari Ozon Sedunia pada 23 September 2023 kemarin.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengungkapkan ada penurunan sebanyak 86,47 ton emisi karbon saat peringatan Hari Ozon Sedunia.

"Penurunan emisi karbon (CO2) sebesar 86,47 ton pada 23 September kemarin," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Asep Kuswanto seperti dilansir Antara, Minggu (24/9/2023).

Asep menuturkan hasil itu didapat dari total jumlah pemakaian listrik 102 MWh dikali emisi 0,85 kilogram (kg) CO2 per Kilowatt-hour (KWh) atau kilowat per jam.

Data tersebut diperoleh dari hasil perhitungan dari PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya pada Sabtu (23/9) pukul 20.30 hingga 21.30 WIB.