Jadwal Lengkap Seleksi CPNS dan PPPK 2023

JAKARTA - Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 telah dibuka sejak 20 September 2023 lalu.

Pemberitahuan itu disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui surat edaran Nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023.

Lebih lanjut, beberapa instansi pun sudah memublikasikan terkait formasi hingga syarat yang dibutuhkan oleh pelamar.

Dilanjut, penarikan data final pada 27 sampai 29 Oktober 2023. Penjadwalan seleksi kompetensi 30 Oktober - 2 November 2023.

Lalu, pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi dilaksanakan pada 3 sampai 6 November 2023. Pelaksanaan seleksi kompetensi 8 November - 2 Desember 2023.