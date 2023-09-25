Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kursi Tegak Kereta Ekonomi Siap Diganti ke Kelas Eksekutif pada 26 September 2023

Himayatul Azizah , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |07:06 WIB
Kursi Tegak Kereta Ekonomi Siap Diganti ke Kelas Eksekutif pada 26 September 2023
Kursi tegak ekonomi bakal diganti. (Foto: KAI)
A
A
A

 

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan segera meresmikan Kereta Ekonomi New Generation pada 26 September 2023. Kereta ini dimodifikasi dari kereta ekonomi dengan desain kursi tegak lurus.

Melansir dari unggahan akun resmi @KA121 di media sosial X, Minggu (24/9/2023), kereta New Generation ini terdapat di KA Jayabaya relasi Jakarta Pasar Senen-Malang (pp). Sehingga nanti stamformasi KA Jayabaya akan terbagi menjadi 4 kereta eksekutif (K1), 5 kereta ekonomi new generation (K3 NG) dan 1 kereta makan pembangkit (MP3).

 BACA JUGA:

"Kereta ekonomi new generation sebelumnya adalah kereta ekonomi jenis long seat tegak lurus berkapasitas 80 penumpang, yang dimodifikasi oleh Balai Yasa Manggarai," tulis akun @KA121.

Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa terdapat 10 kereta ekonomi yang telah berhasil dimodifikasi oleh Balai Yasa Manggarai sejak April 2023. Modifikasi meliputi jenis kursi yang sudah menggunakan captain seat, sehingga bisa diatur kemiringannya (reclining) dan arah hadap kursinya (revolving). Hal ini dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat serta tidak lagi merasa kesempitan dan pegal selama perjalanan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
