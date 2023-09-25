Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Duga Konflik Rempang Ada Keterlibatan Negara Tetangga

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |20:50 WIB
Bahlil Duga Konflik Rempang Ada Keterlibatan Negara Tetangga
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menduga konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau melibatkan pihak asing.

Menurutnya dalam persaingan usaha hal tersebut merupakan hal yang biasa.

 BACA JUGA:

Sebab hal seperti itu merupakan bentuk strategi dalam persaingan.

"Biasanya kalau di tetangga itu kan kalau kita bersaing sama teman-teman sendiri kan ya gitu," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi/BKPM, Senin (25/9/2023).

 BACA JUGA:

Namun Bahlil enggan menyebutkan negara mana yang turut terlibat, menurutnya hal tersebut berkaitan dengan etika hubungan luar negeri.

Halaman:
1 2
