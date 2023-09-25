Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Penyebab dan Cara Mengatasi Akun Shopee Food Anyep

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |20:19 WIB
Penyebab dan Cara Mengatasi Akun Shopee Food Anyep
Ilustrasi (Foto: Shopee Food)
A
A
A

JAKARTA - Penyebab dan cara mengatasi akun Shopee food anyep harus diketahui pengguna. Aplikasi ini baru hadir sekitar 2020.

Meskipun saat ini sudah ramai yang menggunakan Shopee Food, tetap saja masih ada driver Shopee Food yang mengalami masalah. Para driver mengeluh karena orderan atau akun Shopee Food anyep.

Lantas apa yang penyebab akun Shopee Food anyep?

Mengutip berbagai sumber, Senin (25/9/2023) ada berbagai penyebab yang mengakibatkan akun Shopee Food anyep seperti:

1. Akun di luar jangkauan

Penyebab akun Shopee Food anyep pertama bisa jadi karena pemilik akun/driver mengaktifkan akun di luar lingkup layanan. Pasalnya, layanan Shopee Food saat ini hanya terbatas di Jakarta.

Maka secara otomatis akan berpengaruh di akun Anda karena ip akan membaca terakhir kali Anda aktifkan.

Halaman:
1 2 3
