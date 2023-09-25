Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Berapa Minimal Penghasilan untuk KPR?

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |20:01 WIB
Berapa Minimal Penghasilan untuk KPR?
Berapa minimal penghasilan untuk KPR (Foto: Okezone)
JAKARTA – Berapa minimal penghasilan untuk KPR? Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan produk pinjaman atau pembiayaan bagi seseorang yang menginginkan rumah tetapi tak memiliki dana tunai.

Produk ini biasanya banyak diminati oleh karyawan kantoran atau pabrik dan pasangan suami istri yang mendambakan kediaman pribadi yang nyaman.

KPR ini merupakan program pembelian rumah dari pemerintah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Program KPR terbagi menjadi dua, yakni KPR subsidi dan KPR nonsubsidi. Masing-masing program tersebut telah memiliki ketentuan mengenai syarat minimal gaji. Hal ini dimaksudkan agar program tersebut tepat sasaran.

Jadi, berapa minimal penghasilan untuk KPR?

Berikut daftar minimal gaji KPR rumah baru yang telah dirangkum Okezone, Senin, (25/9/2023).

Untuk KPR rumah subsidi sudah dikhususkan bagi keluarga yang mendapatkan gaji minimal Rp4 juta sampai dengan Rp7 juta per bulannya. KPR subsidi ini memang ditujukan untuk pekerja dengan upah pendapatan rendah.

