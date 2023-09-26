Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kementerian PUPR Buka Lowongan 3.027 Formasi PPPK 2023

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |13:44 WIB
Kementerian PUPR Buka Lowongan 3.027 Formasi PPPK 2023
Kementerian PUPR Buka Lowongan PPPK 2023. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menjadi salah satu kementerian yang membuka seleksi PPPK 2023. Kementerian di bawah Menteri Basuki Hadimuljono ini melakukan pembukaan 3.027 seleksi formasi PPPK 2023.

Dilansir melalui akun Instagram resmi milik Kementerian PUPR @kemenpupr, melalui salah satu ungagahannya membahas mengenai pengadaan calon PPPK tahun 2023 ini.

“Kementerian PUPR mengundang Sahabat untuk mengikuti Seleksi Pengadaan 3.027 formasi PPPK Tahun 2023”, mengutip caption dalam unggahan Instagram.

Pendaftaran sendiri sudah dibuka sejak tanggal 20 September kemarin, akan ditutup pada tanggal 9 Oktober 2023. Disampaikan juga kalau pendaftaran dapat dilakukan melalui link SSCASN.BKN.GO.ID.

Dalam seleksi tersebut, akan terbagi kedalam 2 pembagian dimana 3.019 merupakan formasi untuk tenaga teknis. Sisa dari 8 lainnya, merupakan formasi tenaga Kesehatan.

Dalam unggahan juga menyampaikan kalau informasi lebih lanjutnya dapat dilihat melalui tautan PU.GO.ID/PENGUMUMAN.

“Informasi selengkapnya kunjungi laman pu.go.id/pengumuman. Pendaftaran hanya dilakukan di sscasn.bkn.go.id ya!”, mengutip caption dalam unggahan Instagram.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
