JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan salam dari Sharm El-Sheikh, yang juga dikenal sebagai kota perdamaian di Mesir.
"Salam dari Sharm El-Sheikh, Mesir, The City of Peace," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Mesir, Selasa (26/9/2023).
Kota cantik di ujung Semenanjung Sinai ini adalah tempat diadakannya Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Annual Meeting tahun 2023.
"Pada opening ceremony hari pertama, saya bicara tentang bagaimana 8 tahun AIIB bekerja sebagai sebuah institusi keuangan global, mendukung pengembangan infrastruktur di berbagai negara," ucapnya.
Dia juga berpartisipasi dalam Governors’ Business Roundtable, sebuah forum diskusi para Governor yang berasal dari perwakilan 106 negara anggota.