JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjangan kerja (Kunker) ke Mesir. Pada kunker itu ia menyempatkan diri untuk berolahraga ringan di Sharm El-Sheikh, Mesir.
"Setelah menanti matahari terbit, saya memutuskan untuk berjalan kaki menyusuri tepian pantai Sharm El-Sheikh. Menikmati matahari pagi yang begitu hangat menyinari," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Mesir, Selasa (26/9/2023).
Sri mengenakan kaos hitam, celana putih, dilengkapi dengan topi hitam dan sepatu kets. Di beberapa lokasi, Sri juga bersantai menikmati pemandangan alam di pantai itu tanpa mengenakan alas kaki.
"Laut Merah terlihat begitu jelas di ufuk kejauhan. Nampak begitu damai menyimpan sejarahnya yang begitu kaya," ucapnya.