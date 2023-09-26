Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Kelas Ekonomi Tak Lagi Pakai Kursi Tegak, Ini Kata Penumpang

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |21:34 WIB
Kereta Kelas Ekonomi Tak Lagi Pakai Kursi Tegak, Ini Kata Penumpang
Kereta Api Kelas Ekonomi Tak Pakai Kursi Tegak (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah meresmikan Kereta Ekonomi New Generation. Peresmian ini sekaligus upgrade kursi kelas ekonomi yang tegak ke jenis eksekutif.

Pada tahap awal, rute kursi yang telah diupgrade ini di KA Jayabaya relasi Pasar Senen- Malang PP. Dengan adanya rute kursi yang diupgrade ini disambut baik oleh penumpang kereta api.

Eri Kusyanto salah satu penumpang Kereta Ekonomi New Generation, menyambut baik adanya Kereta Ekonomi New Generation walaupun harga tiket yang dijual mahal.

"Kereta ekonomi ini jauh lebih baik, wah banget pokoknya. Fasilitas yang tersedia juga membuat nyaman. Meskipun, harganya lebih mahal tapi worth it," kata Eri saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Selasa (26/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167371/kai-SrJv_large.jpg
Lebih Efisien, Digitalisasi Mudahkan Penumpang Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164187/kereta_api-e5Gn_large.jpg
Naik 8 Persen, KAI Raup Laba Rp1,18 Triliun pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163658/penumpang_kereta_api-5oe1_large.jpg
145 Ribu Tiket Kereta Api Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3163167/kereta_ap_logistik-BdK6_large.jpg
Jaga Ketahanan Pangan, Pengiriman Kontainer Reefer Capai 173 Ribu Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162858/menhub_dudy-gaCc_large.jpg
Menhub Akan Periksa INKA Imbas Kecelakaan Kereta Api di Subang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162571/penumpang_kereta_api-RTDE_large.jpg
276.172 Tiket Kereta Api Ludes Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement