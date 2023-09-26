Kereta Kelas Ekonomi Tak Lagi Pakai Kursi Tegak, Ini Kata Penumpang

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah meresmikan Kereta Ekonomi New Generation. Peresmian ini sekaligus upgrade kursi kelas ekonomi yang tegak ke jenis eksekutif.

Pada tahap awal, rute kursi yang telah diupgrade ini di KA Jayabaya relasi Pasar Senen- Malang PP. Dengan adanya rute kursi yang diupgrade ini disambut baik oleh penumpang kereta api.

Eri Kusyanto salah satu penumpang Kereta Ekonomi New Generation, menyambut baik adanya Kereta Ekonomi New Generation walaupun harga tiket yang dijual mahal.

"Kereta ekonomi ini jauh lebih baik, wah banget pokoknya. Fasilitas yang tersedia juga membuat nyaman. Meskipun, harganya lebih mahal tapi worth it," kata Eri saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Selasa (26/9/2023).