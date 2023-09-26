Cara Kelola Keuangan Secara Teratur agar Tak Terjebak Pinjol

JAKARTA - Mengelola keuangan merupakan cara seseorang dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan yang didapatkan. Setiap individu tentu memiliki kebutuhan harian, bulanan hingga kebutuhan lainnya yang harus dibayarkan. Banyaknya kebutuhan mendorong seseorang harus pandai dalam mengelola keuangan. Pengelolaan keuangan bukan hanya sekedar menabung saja, namun bagaimana membagi antara kebutuhan, keinginan, tabungan dan investasi.

Pengelolaan keuangan terlihat mudah, nyatanya masih banyak masyarakat yang merasa tidak cukup dengan pendapatannya. Tuntutan gaya hidup dan kurangnya pemahaman pengelolaan uang terkadang membuat seseorang memilih untuk berhutang untuk mencukupi kekurangannya. Masyarakat yang tidak memahami pengelolaan uang tentu tidak akan memahami skala prioritas. Solusi seperti berhutang menjadi pilihan bagi seseorang yang merasa pendapatannya kurang.

BACA JUGA:

Kemudahan syarat dalam mengajukan pinjaman juga menjadi salah satu alasan masyarakat memberanikan diri untuk berhutang. Di zaman sekarang, terdapat beragam pilihan jasa penyedia pinjaman uang. Saat ini, masyarakat bukan hanya mengandalkan bank konvensional untuk meminjam. Pilihan seperti pinjaman online dan paylater dinilai lebih menggiurkan karena kemudahannya.

Pinjaman online atau yang dikenal sebagai pinjol merupakan layanan peminjaman dana secara online. Pinjaman secara online secara garis besar sama seperti ketika kita meminjam atau kredit di bank konvensional. Pinjol memiliki kelebihan berupa menyediakan kemudahan administrasi bagi peminjam, selain itu pengembalian dana juga tergantung dari kesepakatan dua pihak.

BACA JUGA:

Kemudahan syarat dari pinjol ini membuat banyak masyarakat yang tergiur untuk berhutang. Sayangnya dibalik kemudahan tersebut, banyak masyarakat yang menggunakannya dengan tidak bijak. Bunga yang ditentukan oleh pinjol jauh lebih tinggi dibanding bank konvensional dan administrasi tidak transparan. Hal ini membuat masyarakat harus membayar hutang dengan jumlah lebih besar.

Terkait isu tersebut, PT MNC Asset Management mengadakan literasi keuangan melalui IG Live yang bekerjasama dengan Dety Nurfadilah yang merupakan Islamic Financial Planner. Literasi ini akan dilaksanakan pada Rabu, 27 September 2023 pukul 16.00-17.00 dengan tema “Pinjol, Solusi atau Jalan Pintas?” yang akan dipandu oleh Dini Endang Saparini.