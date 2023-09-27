Tak Mampu Bayar Utang, Ghana Kini Bangkrut

JAKARTA - Ghana menjadi negara bangkrut setelah tak mampu melunasi utang miliaran dolarnya kepada kreditor asing pada Desember tahun lalu.

Sebagai upaya untuk menyelamatkan dari keterpurukan, Presiden Ghana yakni Nana Akufo-Addo pun menyetujui pinjaman sebesar USD3 miliar dari lembaga pemberi pinjaman Dana Moneter Internasional (IMF).

“Ini adalah kali ke-17 Ghana terpaksa meminta bantuan dana tersebut sejak negara tersebut memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957. Krisis terbaru ini sebagian disebabkan oleh pandemi virus corona, invasi Rusia ke Ukraina, dan harga pangan dan bahan bakar yang lebih tinggi,” kata laporan itu dilansir dari gazetteer.

Jatuhnya Ghana ke dalam kesulitan keuangan semakin berat karena pemerintah berhutang miliaran kepada kontraktor.

Kepala Eksekutif Asosiasi Perusahaan Konstruksi Ghana yakni Emmanuel Cherry mengatakan pembayaran pemerintah kepada kontraktor berjumlah 15 miliar cedi atau sekitar USD1,3 miliar sebelum bunga.

Hal ini memiliki dampak yang luas, karena banyak kontraktor yang memberhentikan pekerja. Sehingga menjadi masalah baru karena meningkatnya pengangguran di negara tersebut.

Tidak hanya itu, Pemerintah Ghana juga berhutang kepada produsen listrik independen sebesar USD1,58 miliar dan menghadapi ancaman pemadaman listrik secara nasional.