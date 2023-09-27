Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Barang di Toko Offline dan Online Harus Adil, Pemerintah Diminta Turun Tangan

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |14:00 WIB
Harga Barang di Toko Offline dan Online Harus Adil, Pemerintah Diminta Turun Tangan
Harga di Toko Online dan Offline Harus Adil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat ekonomi digital Nailul Huda, menilai pemerintah harus memberikan perlakuan yang adil terhadap barang-barang yang dijual di toko offline dan online.

Caranya dengan menerapkan pajak di produk e-commerce maupun social commerce. Tak cuma itu, Nailul menyebut pelaku usahanya juga harus dipungut pajak.

"Intinya bisa memberikan napas bagi pedagang konvensional. Dan mendorong preferensi konsumen bahwa belanja online ada pajak dan enggak jauh lebih murah dari toko offline," ujarnya dikutip BBC Indonesia, Rabu (27/9/2023).

Sebab, bagaimanapun, pedagang konvensional seperti di Pasar Tanah Abang adalah penggerak ekonomi kerakyatan yang harus diselamatkan.

Kalau terguncang, kata Nailul, pasti berdampak panjang bagi pihak-pihak di sekitar pasar, seperti penjaga toko, porter, penjual makanan kehilangan pekerjaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/320/2898424/bos-cat-avian-akui-tahun-politik-bikin-pebisnis-tak-tenang-3CVMXAEvkE.jpg
Bos Cat Avian Akui Tahun Politik Bikin Pebisnis Tak Tenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/24/320/2819456/ini-alasan-toko-buku-gunung-agung-tutup-seluruh-outlet-pada-akhir-2023-2HdMSzMT1W.jpg
Ini Alasan Toko Buku Gunung Agung Tutup Seluruh Outlet pada Akhir 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/02/455/2806906/daftar-orang-kaya-yang-punya-bioskop-terbesar-di-indonesia-VvqflbO817.jpg
Daftar Orang Kaya yang Punya Bioskop Terbesar di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/23/320/2786227/deretan-bisnis-milik-kevin-sanjaya-uKRLpof3R6.JPG
Deretan Bisnis Milik Kevin Sanjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/22/455/2785434/ini-rahasia-sukses-lo-kheng-hong-tetap-cuan-meski-dihantam-banyak-krisis-5kkAvHT3cD.jpg
Ini Rahasia Sukses Lo Kheng Hong Tetap Cuan meski Dihantam Banyak Krisis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/17/455/2783096/siapa-pemilik-aquarius-musikindo-ini-sosoknya-idZfZqTcbY.JPG
Siapa Pemilik Aquarius Musikindo? Ini Sosoknya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement