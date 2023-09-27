TikTok Shop Cs Diatur, Hanya Boleh Iklan Tak Boleh Cuan

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menekankan soal pemisahan media sosial dengan e-commerce.

Adanya pemisahan tersebut membuat para pedagang online harus lebih berhati-hati memilih platform.

BACA JUGA:

“Social Commerce dia boleh iklan, tapi social media akan terpisah, dia gak boleh memakai media sosial menjadi commerce itu gak bisa, harus pisah, betul-betul terpisah," katanya dalam Press Conference di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (27/9/2023).

BACA JUGA:

Dia juga menegaskan bahwa media sosial tidak boleh menggunakan data orang lain untuk mendagangkan barang/jasa yang mereka miliki.