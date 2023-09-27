Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

TikTok Shop Cs Diatur, Hanya Boleh Iklan Tak Boleh Cuan

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |19:10 WIB
TikTok Shop Cs Diatur, Hanya Boleh Iklan Tak Boleh Cuan
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal social commerce. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menekankan soal pemisahan media sosial dengan e-commerce.

Adanya pemisahan tersebut membuat para pedagang online harus lebih berhati-hati memilih platform.

 BACA JUGA:

“Social Commerce dia boleh iklan, tapi social media akan terpisah, dia gak boleh memakai media sosial menjadi commerce itu gak bisa, harus pisah, betul-betul terpisah," katanya dalam Press Conference di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (27/9/2023).

 BACA JUGA:

Dia juga menegaskan bahwa media sosial tidak boleh menggunakan data orang lain untuk mendagangkan barang/jasa yang mereka miliki.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/455/3174141/motogp-5CGs_large.jpeg
UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173924/difabel-GNiz_large.jpg
Penyandang Disabilitas Berhak Memperoleh Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916/umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172899/umkm-oeHx_large.jpg
Program Desa EMAS MNC Peduli, UMKM Harap Dukungan Pemasaran-Perluasan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873/umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172872/umkm-kPW9_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: UMKM Hadapi Tantangan Klasik, Desa EMAS Jadi Solusi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement