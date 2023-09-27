Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

﻿TikTok Shop Cs Dikasih Waktu 1 Minggu Hentikan Transaksi Jual Beli

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |18:28 WIB
﻿TikTok Shop Cs Dikasih Waktu 1 Minggu Hentikan Transaksi Jual Beli
Mendag Zulkifli Hasan berik waktu 1 minggu ke TikTok Shop Cs. (Foto: MPI)
JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan waktu satu minggu kepada TikTok Shop Cs.

Hal tersebut seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang merupakan revisi dari aturan sebelumnya yakni Permendag 50/2020.

 BACA JUGA:

"Ya nggak boleh transaksi, jualan, dagang, buka toko, itu nggak boleh. Nggak boleh lagi, nggak boleh lagi mulai kemarin, tapi kita kasih waktu seminggu, jadi kan ini sosialisasi namanya, besok saya surat itu (TikTok Cs) kita Surati," kata Mendag dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Berdasarkan salinan Permendag 31/2023 yang diterima MNC Portal Indonesia, disebutkan dalam Pasal 21 Ayat 1 bahwa dalam melakukan PMSE, Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha, bukti pemenuhan standar atau persyaratan teknis Barang dan/atau Jasa yang diwajibkan, dan Barang dan/atau Jasa yang dilarang dan/atau dibatasi perdagangannya, distribusi Barang, dan perpajakan.

 BACA JUGA:

Sementara pada Pasal 21 Ayat 3 dikatakan bahwa PPMSE dengan model bisnis Social-Commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada Sistem Elektroniknya.

Halaman:
1 2
