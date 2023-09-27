Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

TikTok Sebut Ada 2 Juta Pelaku UMKM di TikTok Shop

Himayatul Azizah , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |14:06 WIB
JAKARTA - Perwakilan TikTok mencatat total ada lima juta pelaku bisnis dari Indonesia yang menggunakan platfrom asal China per Juni 2023. Dari jumlah itu, dua juta di antaranya adalah UMKM.

Sayangnya mereka tidak bisa menyebutkan berapa nilai transaksi perdagangan di TikTok Shop.

Perwakilan TikTok menjelaskan TikTok Shop yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2021 ingin memperkenalkan pengalaman berbelanja dengan cara berbeda: menikmati konten terlebih dahulu baru berbelanja.

Karenanya berbelanja di TikTok ada beragam cara.

"Bisa langsung klik keranjang kuning di aplikasi atau nonton konten secara langsung sembari belanja Jadi esensinya content first, commerce later," ujarnya dikutip BBC Indonesia, Rabu (27/9/2023).

Halaman:
1 2
