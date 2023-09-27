Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kembangkan UMKM, Pemerintah dan Swasta Harus Berkolaborasi

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |20:52 WIB
Kembangkan UMKM, Pemerintah dan Swasta Harus Berkolaborasi
Ini Cara Kembangkan UMKM RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan untuk pentingnya berkolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengembangakan UMKM.

“UMKM merupakan pilar penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta adalah kunci untuk optimalisasi,” kata Airlangga saat di Soehanna Hall, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

Sementara itu, Deputi IV Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Mohammad Rudy Salahuddin, menyebutkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat dibutuhkan oleh Indonesia.

Menurutnya peran UMKM sangat penting karena apabila tidak ada, perekonomian nasional akan lumpuh.

“UMKM sangat dibutuhkan dan berperan penting karena sekitar 60,5% PDB hasil dari kontribusi UMKM baik dari perdagangan maupun memproduksi,” katanya.

Halaman:
1 2
