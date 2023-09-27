Ini Oleh-Oleh Sri Mulyani dari Mesir

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati telah mengikuti pertemuan tahunan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di kota Sharm El-Sheikh, Mesir.

Pasca kunjungan kerja di Mesir, selanjutnya Sri beserta delegasi dijadwalkan akan menghadiri Berlin Global Dialogue pada 28-29 September mendatang di kota Berlin, Jerman.

Dia menceritakan padatnya agenda yang dia hadiri di hari kedua atau hari terakhir pertemuan di Mesir.

Dia mengawali hari kedua dengan menyaksikan penandatanganan MoU dan Letter of Intent (LOI) antara AIIB dengan PT PLN serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Menurutnya kerja sama ini dilakukan untuk menyukseskan transisi energi di Indonesia.

"Hari ini dengan penandatanganan ini akan diharapkan adanya suatu platform bersama untuk kerja sama antara PT PLN, PT SMI, dan juga dengan AIIB untuk menyukseskan transmisi dan transisi energi di Indonesia," ujar Sri di Mesir, Rabu (27/9/2023).