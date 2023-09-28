Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Gobel: Sebelum yang Lain, Petani Harus Sejahtera Dulu

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |12:38 WIB
Gobel: Sebelum yang Lain, Petani Harus Sejahtera Dulu
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel berdialog dengan petani kelapa sawit di Boalemo, Gorontalo, Rabu (27/9/2023). (Foto: dok DPR RI)
A
A
A

BOALEMO – Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel menyatakan petani adalah pejuang dan penjaga martabat bangsa.

“Karena petani kita bisa makan. Dengan kedaulatan pangan, maka kita tak mengemis pada bangsa lain minta makan. Sehingga sudah selayaknya bangsa ini meninggikan derajat petani dengan memberikan kesejahteraan pada petani. Sebelum yang lain sejahtera, maka petani harus sejahtera lebih dulu,” katanya, Rabu (27/9/2023).

Hal itu ia sampaikan saat berdialog dengan petani kelapa sawit di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan itu hadir Pj Bupati Boalemo Sherman Moridu.

Di Boalemo terdapat sekitar 4.100 hektare lahan pertanian kelapa sawit. Sedangkan di seluruh Gorontalo ada sekitar 18.700 hektare luas areal perkebunan kelapa sawit.

Pertanian kelapa sawit mulai masuk ke Gorontalo pada 2012. Awalnya adalah perkebunan inti-plasma karena masuknya investor. Namun kini mulai muncul petani kelapa sawit mandiri.

Pada kesempatan itu, petani plasma mengeluhkan penentuan bagi hasil dan penentuan harga hasil panen serta kurangnya perawatan dari perusahaan investor. Sedangkan petani mandiri mengeluhkan sulitnya mendapat bibit yang berkualitas.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176058//dpr-vqYQ_large.jpg
Bantah Dana Reses Naik Jadi Rp756 Juta, Dasco: Ada Salah Transfer dari Kesetjenan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/205/3176020//konferensi_musik_indonesia-8vnC_large.jpeg
Konferensi Musik Indonesia 2025 Dorong Musik Religi sebagai Pilar Spiritual dan Budaya Musik Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/11/3176006//ilustrasi_hiburan_konser_musik-PZCy_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Beri Diskon Pajak untuk Konser hingga Pameran dan Acara Olahraga, Ini Ketentuannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/16/3175978//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_telah_ditonton_lebih_dari_20_juta_kali-KBUr_large.JPG
Luar Biasa! Dua Episode Perdana Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Telah Ditonton Lebih Dari 20 Juta Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/11/3175873//proyek_revitalisasi_tangki_lng_arun_f_6004_menunjukkan_progres_signifikan-CaJf_large.jpeg
Revitalisasi Tangki LNG Arun Capai 81 Persen, Siap Beroperasi Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/11/3175866//pagi_sehat_bersama_mi_burung_dara-oDd9_large.jpeg
Pagi Sehat Bareng Mi Burung Dara 2025, CFD Serentak di Enam Kota!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement