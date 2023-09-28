Gobel: Sebelum yang Lain, Petani Harus Sejahtera Dulu

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel berdialog dengan petani kelapa sawit di Boalemo, Gorontalo, Rabu (27/9/2023). (Foto: dok DPR RI)

BOALEMO – Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel menyatakan petani adalah pejuang dan penjaga martabat bangsa.

“Karena petani kita bisa makan. Dengan kedaulatan pangan, maka kita tak mengemis pada bangsa lain minta makan. Sehingga sudah selayaknya bangsa ini meninggikan derajat petani dengan memberikan kesejahteraan pada petani. Sebelum yang lain sejahtera, maka petani harus sejahtera lebih dulu,” katanya, Rabu (27/9/2023).

Hal itu ia sampaikan saat berdialog dengan petani kelapa sawit di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan itu hadir Pj Bupati Boalemo Sherman Moridu.

Di Boalemo terdapat sekitar 4.100 hektare lahan pertanian kelapa sawit. Sedangkan di seluruh Gorontalo ada sekitar 18.700 hektare luas areal perkebunan kelapa sawit.

Pertanian kelapa sawit mulai masuk ke Gorontalo pada 2012. Awalnya adalah perkebunan inti-plasma karena masuknya investor. Namun kini mulai muncul petani kelapa sawit mandiri.

Pada kesempatan itu, petani plasma mengeluhkan penentuan bagi hasil dan penentuan harga hasil panen serta kurangnya perawatan dari perusahaan investor. Sedangkan petani mandiri mengeluhkan sulitnya mendapat bibit yang berkualitas.