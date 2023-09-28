Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, Erick Thohir: Mari Kita Perbaiki Akhlak

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |13:03 WIB
Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, Erick Thohir: Mari Kita Perbaiki Akhlak
Menteri BUMN Erick Thohir peringati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi Muhammad SAW pada Kamis (28/9/2023).

Peringatan ini diadakan setiap tahunnya yang bertujuan untuk mengenang perjuangan sang rasul semasa hidupnya.

 BACA JUGA:

Menteri BUMN Erick Thohir turut memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam acara ini, ada beberapa poin penting yang dapat ia ambil dari sosok rasul.

“Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW,” katanya melalui postingan instagram milik pribadinya, Kamis (28/9/2023).

 BACA JUGA:

Erick mengajak pengikut instagramnya untuk bersama-sama memperbaiki diri serta meneladani akhlak mulia dari Nabi Muhammad SAW. Akhlak mulia ini yang menjadi kunci yang kerap dibawa Erick Thohir.

Halaman:
1 2
