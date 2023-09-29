Kereta Cepat Dilanjutkan ke Surabaya, Luhut Bocorkan Rutenya

Menko Luhut Binsar Pandjaitan sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung bakal dilanjutkan ke Surabaya. (Foto: MPI)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan dilanjutkan hingga Surabaya.

Saat ini kata Luhut, dia dan sejumlah stakeholder terkait sudah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan studi proyek tersebut.

"Presiden memerintahkan kita untuk membuat studi mengenai kelanjutan Kereta Cepat Jakarta Bandung sampai Surabaya," katanya di acara Hub Space di JCC, Jakarta, Jumat (29/9/2023).

Adapun Luhut menjelaskan bahwa untuk rutenya Kereta Cepat hingga Surabaya akan melanjutkan kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Di mana nantinya dari Bandung akan melalui Harjamukti, Yogyakarta, Solo dan langsung ke Surabaya.

"Kelanjutan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sampai Surabaya, nanti melalui Kertajati, melalui Jogja, Solo dan Surabaya. Karena Jawa ini adalah akan menjadi kota Pulau. Oleh karena itu tidak dapat diakhiri bahwa itu harus dilakukan," katanya.