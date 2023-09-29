Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Cepat Dilanjutkan ke Surabaya, Luhut Bocorkan Rutenya

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |14:13 WIB
Kereta Cepat Dilanjutkan ke Surabaya, Luhut Bocorkan Rutenya
Menko Luhut Binsar Pandjaitan sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung bakal dilanjutkan ke Surabaya. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan dilanjutkan hingga Surabaya.

Saat ini kata Luhut, dia dan sejumlah stakeholder terkait sudah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan studi proyek tersebut.

 BACA JUGA:

"Presiden memerintahkan kita untuk membuat studi mengenai kelanjutan Kereta Cepat Jakarta Bandung sampai Surabaya," katanya di acara Hub Space di JCC, Jakarta, Jumat (29/9/2023).

Adapun Luhut menjelaskan bahwa untuk rutenya Kereta Cepat hingga Surabaya akan melanjutkan kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Di mana nantinya dari Bandung akan melalui Harjamukti, Yogyakarta, Solo dan langsung ke Surabaya.

 BACA JUGA:

"Kelanjutan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sampai Surabaya, nanti melalui Kertajati, melalui Jogja, Solo dan Surabaya. Karena Jawa ini adalah akan menjadi kota Pulau. Oleh karena itu tidak dapat diakhiri bahwa itu harus dilakukan," katanya.

