Ini Rute Baru ke Bandara Soetta via Tol Serpong-Cinere

JAKARTA - Jalan tol Serpong-Cinere akan segera beroperasi penuh. Dengan panjang 10,14 km, jalan tol ini akan menjadi alternatif baru ke Bandara Soetta.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan anak perusahaannya, PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), memastikan bahwa Seksi 2 Pamulang-Cinere sepanjang 3,64 km akan segera dioperasikan setelah konstruksinya rampung 100%. Ini melengkapi Seksi 1 Serpong-Pamulang yang sudah beroperasi sejak 2021.

Direktur Utama PT CSJ, Mirza Nurul Handayani, menjelaskan bahwa tersambungnya Jalan Tol Serpong-Cinere akan mempercepat perjalanan masyarakat dari dan menuju wilayah Cinere, Pamulang, Serpong, hingga Bandara Soekarno-Hatta. Terutama dengan tersambungnya ke Jalan Tol Cinere-Jagorawi, memungkinkan akses yang lebih lancar.

Ujung dari Jalan Tol Serpong Cinere Seksi 2 Pamulang-Cinere akan terhubung langsung dengan Jalan Tol Cinere-Jagorawi. Hal ini akan memudahkan akses ke Limo ataupun Jagorawi.

Pengoperasian jalan tol ini akan menyesuaikan dengan beroperasinya Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3B Ruas Krukut-Limo.

Jalan Tol Serpong-Cinere akan terhubung dengan Jalan Tol Kunciran-Serpong, Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran, dan Jalan Cinere-Jagorawi, sebagai bagian dari Jalan Tol JORR 2 Wilayah Barat.