Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pohon Trembesi Penyerap Polusi Udara, Banyak Dijumpai di Jalan Tol

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |22:05 WIB
Pohon Trembesi Penyerap Polusi Udara, Banyak Dijumpai di Jalan Tol
Manfaat Pohon Trembesi untuk Polusi Udara. (Foto: Okezone.com/BPJT)
JAKARTA - Polusi udara di Jakarta dan sekitarnya masih tinggi atau dalam keadaan tidak sehat. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah supaya meningkatkan kualitas udara saat ini.

Pohon trembesi ternyata menjadi salah satu solusi untuk melawan buruknya polusi udara.

Samanea Saman atau lebih dikenal dengan pohon trembesi berasal dari wilayah tropis dan subtropis negara Brazil, Meksiko, dan Peru.

Dikutip di Instagram resmi pupr_binamarga, Senin, (18/9/2023), pohon trembesi yang menjadi pilihan cerdas untuk mengatasi polusi udara di Jakarta. Pohon ini bukan hanya menciptakan keindahan, tetapi juga membantu mengurangi CO2 di lingkungan perkotaan.

Pohon hujan ini begitu istimewa, sebab kemampuannya yang baik dalam menyerap CO2 yang sangat baik. Pohon trembesi dengan tajuknya yang mencapai 15 meter mampu menyerap hingga 28,5 ton CO2 per tahun, sedangkan pohon biasa hanya mampu menyerap 1 ton CO2 dalam 20 tahun masa hidupnya.

Dalam postingan tersebut mengungkapkan, "Dengan kemampuannya menyerap CO2 lebih banyak, pohon trembesi jadi tumbuhan yang layak untuk ditanam di lebih banyak tempat. Sebagai contoh, si pohon hujan ini telah ditanam di beberapa jalan tol, membuat rindang dan sejuk jalan dan lingkungan."

Hal Ini merupakan langkah positif dalam menjaga kualitas udara di lingkungan perkotaan yang padat penduduk. Pohon trembesi di Jakarta dapat ditemui di beberapa jalan tol, seperti:

Tol Cikampek-Palimanan,

Tol Semarang-Batang,

1 2
