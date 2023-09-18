Pohon Trembesi Penyerap Polusi Udara, Banyak Dijumpai di Jalan Tol

JAKARTA - Polusi udara di Jakarta dan sekitarnya masih tinggi atau dalam keadaan tidak sehat. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah supaya meningkatkan kualitas udara saat ini.

Pohon trembesi ternyata menjadi salah satu solusi untuk melawan buruknya polusi udara.

Samanea Saman atau lebih dikenal dengan pohon trembesi berasal dari wilayah tropis dan subtropis negara Brazil, Meksiko, dan Peru.

Dikutip di Instagram resmi pupr_binamarga, Senin, (18/9/2023), pohon trembesi yang menjadi pilihan cerdas untuk mengatasi polusi udara di Jakarta. Pohon ini bukan hanya menciptakan keindahan, tetapi juga membantu mengurangi CO2 di lingkungan perkotaan.

Pohon hujan ini begitu istimewa, sebab kemampuannya yang baik dalam menyerap CO2 yang sangat baik. Pohon trembesi dengan tajuknya yang mencapai 15 meter mampu menyerap hingga 28,5 ton CO2 per tahun, sedangkan pohon biasa hanya mampu menyerap 1 ton CO2 dalam 20 tahun masa hidupnya.

Dalam postingan tersebut mengungkapkan, "Dengan kemampuannya menyerap CO2 lebih banyak, pohon trembesi jadi tumbuhan yang layak untuk ditanam di lebih banyak tempat. Sebagai contoh, si pohon hujan ini telah ditanam di beberapa jalan tol, membuat rindang dan sejuk jalan dan lingkungan."

Hal Ini merupakan langkah positif dalam menjaga kualitas udara di lingkungan perkotaan yang padat penduduk. Pohon trembesi di Jakarta dapat ditemui di beberapa jalan tol, seperti:

Tol Cikampek-Palimanan,

Tol Semarang-Batang,