Ini 4 Media Sosial yang Termasuk Social Commerce Selain TikTok

JAKARTA- Deretan 4 media sosial yang termasuk social commerce selain TikTok. Sebagai informasi, social commerce adalah praktik memanfaatkan media sosial untuk memfasilitasi proses jual-beli produk atau layanan.

Nantinya, penjual dapat langsung menjual produk melalui platform media sosial. Mereka juga dapat mempromosikan produk dan berinteraksi dengan calon pembeli.

Berikut 4 media sosial yang termasuk social commerce selain Tiktok dilansir dari berbagai sumber:

1. Facebook

Facebook merupakan media sosial yang hampir digunakan banyak kalangan. Saat ini jumlah pengguna Facebook di Indonesia telah mencapai 140 juta pada 2020. Adapun di dunia pengguna Facebook sudah mencapai 3,3 miliar.

Media sosial ini juga menyediakan fitur marketplace. Kamu bisa punya halaman bisnis khusus untuk bisnis yang kamu jalankan.

2. Instagram

Akun media sosial ini memang menjadi salah satu wadah untuk bisa menjual produk atau mempromosikan bisnis Anda.