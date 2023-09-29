Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini 4 Media Sosial yang Termasuk Social Commerce Selain TikTok

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |19:30 WIB
Ini 4 Media Sosial yang Termasuk Social Commerce Selain TikTok
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Deretan 4 media sosial yang termasuk social commerce selain TikTok. Sebagai informasi, social commerce adalah praktik memanfaatkan media sosial untuk memfasilitasi proses jual-beli produk atau layanan.

Nantinya, penjual dapat langsung menjual produk melalui platform media sosial. Mereka juga dapat mempromosikan produk dan berinteraksi dengan calon pembeli.

Berikut 4 media sosial yang termasuk social commerce selain Tiktok dilansir dari berbagai sumber:

1. Facebook

Facebook merupakan media sosial yang hampir digunakan banyak kalangan. Saat ini jumlah pengguna Facebook di Indonesia telah mencapai 140 juta pada 2020. Adapun di dunia pengguna Facebook sudah mencapai 3,3 miliar.

Media sosial ini juga menyediakan fitur marketplace. Kamu bisa punya halaman bisnis khusus untuk bisnis yang kamu jalankan.

2. Instagram

Akun media sosial ini memang menjadi salah satu wadah untuk bisa menjual produk atau mempromosikan bisnis Anda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/320/2890967/ini-deretan-sanksi-jika-tiktok-shop-cs-melanggar-aturan-social-commerce-G4LsXDnUAO.jpg
Ini Deretan Sanksi jika TikTok Shop Cs Melanggar Aturan Social Commerce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/320/2890939/tiktok-jadi-sosial-media-social-commerce-atau-e-commerce-XtEMwP3MSH.jpg
TikTok Jadi Sosial Media, Social Commerce atau E-commerce?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/25/320/2219217/58-perusahaan-gunakan-media-sosial-untuk-rekrut-karyawan-di-tengah-pandemi-covid-19-xKNhEjQdea.jpg
58% Perusahaan Gunakan Media Sosial untuk Rekrut Karyawan di Tengah Pandemi Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/12/320/2128942/viral-e-skuter-bule-ini-pamer-kebolehan-malah-berujung-tragis-Y72VsP99G3.png
Viral e-Skuter, Bule Ini Pamer Kebolehan Malah Berujung Tragis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/05/320/2125958/peran-facebook-hingga-instagram-bagi-ekonomi-sejauh-mana-5enqoFtBI6.jpg
Peran Facebook hingga Instagram bagi Ekonomi, Sejauh Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/20/320/2119432/video-viral-wali-kota-ingkar-janji-bangun-jembatan-langsung-diceburin-ke-sungai-Vl0plVLvE8.png
Video Viral Wali Kota Ingkar Janji Bangun Jembatan, Langsung Diceburin ke Sungai
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement