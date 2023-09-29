Transaksi Rp675 Triliun, Agen BRILink Tersebar di 59.205 Desa

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI memaparkan perkembangan agen BRILink.

Perkembangan agen BRILink hingga paruh pertama tahun ini sudah mencapai 666.038 yang tersebar di 59.205 desa atau meng-cover lebih dari 80% dari total desa di Indonesia. Angka tersebut tumbuh sekitar 16,9% secara tahunan (year on year/yoy).

Dengan jumlah agen yang sangat banyak dan tersebar tersebut, perseroan mampu membukukan volume transaksi sekitar Rp675,8 triliun. Kinerja agen BRILink pun mendorong terjadinya sharing economy.

Fee yang diperoleh BRI melalui kinerja agen laku pandai tersebut dalam enam bulan pertama tahun ini mencapai sekitar Rp728,6 miliar.

Dengan demikian, fee yang diterima agen laku pandai lebih besar sekitar 2 atau bahkan 3 kali dari BRI.

“Ini adalah bukti nyata bahwa kehadiran agen BRILink dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ternyata masih lebih senang bertransaksi pakai cash dan melalui agen. Ini benar-benar real sharing economy," kata Direktur Utama BRI Sunarso di Jakarta, Jumat (29/9/2023).

"Karena kalau BRI 6 bulan terima fee dari agen BRILink sekitar Rp728,6 miliar, maka sebenarnya yang diterima oleh agen-agen itu secara total tidak kurang dari Rp2 triliun menurut saya,” jelas Sunarso.