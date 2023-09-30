Penghargaan Subroto 2023, SKK Migas: Ini Penyemangat KKKS Meningkatkan Lifting Minyak Nasional

JAKARTA - Kementerian ESDM memberikan penghargaan Subroto 2023 kepada 7 (tujuh) KKKS dengan bidang dan kategori berbeda. Tujuh KKKS dianggap memiliki kinerja baik dan memajukan sektor energi dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Menteri ESDM Arifin Tasrief mengatakan, penghargaan Subroto merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Kementerian ESDM kepada para pemangku kepentingan yang telah memberikan kinerja terbaik dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia.

“Pelaksanaan penghargaan Subroto diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan energi dan mineral, serta mendorong untuk terciptanya inovasi baru bagi pengembangan energi bersih,” kata Arifin Tasrief, Sabtu (30/9/2023).

BACA JUGA: Digitalisasi Pertamina Bisa Tingkatkan Daya Saing hingga Tekan Biaya Eksplorasi Migas

Pada malam penghargaan Subroto 2023 ini, kementerian ESDM memberikan 14 penghargaan kepada perusahaan-perusshaan energi yang memiliki prestasi di bidang masing-masing.

Pada bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kegiatan hulu minyak dan gas bumi, dengan kategori KKKS produksi minyak gas bumi diatas 100 Ribu BOEPD, diraih Medco EMP Grissik, kategori produksi 50 Ribu-100 Ribu diraih Petrochina Internasional Jabung dan produksi dibawah 50 Ribu BOEPD, diperoleh Montdor Oil Tungkal limited.

Penghargaan Subroto 2023 lainnya yang diterima pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, adalah dibidang keselamatan minyak dan gas bumi dan pemanfaatan gas suar dengan kategori pembinaan keselamatan kerja migas, yang diraih oleh Exxon Mobil Cepu Limited dan kategori tanpa kehilangan jam kerja sebagai akibat kecelakaan, diperoleh Pertamina EP Cepu.

BACA JUGA: SKK Migas Bersama PetroChina Jabung Lakukan Sosialisasi Survei Seismik 2023

Dibidang yang sama dengan kategori pemanfaatan gas suar pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sub kategori pemanfaatan gas suar pada lapangan minyak bumi, diterima Pertamina Hulu Kalimantan Timur dan Sub kategori pada lapangan gas bumi diperoleh PT Pertamina Hulu Mahakam.

Secara keseluruhan kegiatan hulu minyak dan gas bumi memperoleh 7 (tujuh) anugerah penghargaan Subroto 2023.