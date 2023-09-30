Intip Kecanggihan Bandara VVIP IKN yang Akan Dibangun 1 November 2023

Proyek di Ibu Kota Negara Nusantara. (Foto: Okezone.com/PUPR)

JAKARTA – Proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus di bangun. Salah satunya sarana prasarana transportasi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, tengah mempersiapkan pembangunan Bandara Very Very Important Person (VVIP) di Ibu Kota Nusantara (IKN) Provinsi Kalimantan Timur pada 1 November 2023.

“Lokasi pembangunan bandara VVIP di IKN telah ditetapkan dan memasuki finalisasi gambar dan akan memulai proses tender (lelang),” tulis Menhub melalui postingan instagramnya.

BACA JUGA: Perbaikan Jalan Daerah Rp110 Miliar Kawasan Penyangga IKN Selesai Akhir Tahun

Menhub mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Kepala Negara Jokowi terkait bandara VVIP yaitu memadupadankan unsur kearifan lokal dan modern serta harus ramah lingkungan.

Beberapa elemen kearifan lokal yang akan ditonjolkan dalam desain terminal bandara antara lain nuansa Rumah Panjang, Burung Bangkok dan lukisan garis lengkung khas Kalimantan.

“Kita tidak perlu melakukan cut and fill sehingga gunung, danau dan alam sekitarnya masih terjaga dengan baik,” ujarnya.

Adapun telah terencana tata ruang bakal terminal bandara terdiri dari Terminal VVIP, Terminal VIP, Parkir GSE, Pos Pemeriksaan Sisi Udara, Pos Jaga Hanggar, Cargo, Catering, DPPU.