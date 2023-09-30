JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA tutup rekening nasabah dengan saldo Rp0 mulai 1 November 2023. Rekening dengan saldo Rp0 secara otomatis ditutup.
Terdapat perubahan ketentuan terkait jangka waktu penutupan rekening secara otomatis, mulai 1 November 2023.
"12 bulan berturut-turut saldo 0 dan tidak ada transaksi," tulis keterangan BCA.
Sementara itu hingga 31 Oktober 2023, peraturan yang berlaku adalah penutupan otomatis terhadap rekening nasabah yang selama 18 bulan berturut-turut dengan nilai saldo Rp0 dan tidak ada transaksi.
Perubahan ketentuan tersebut berlaku untuk jenis rekening BCA berikut:
1. Tahapan
2. Tahapan Gold
3. Tahapan Xpresi
4. Tapres