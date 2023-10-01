Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Ini Pesan Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa ada hal yang patut disyukuri di tengah fenomena fragmentasi yang terjadi di dunia.

"Di tengah situasi dunia yang terfragmentasi, kita bersyukur Indonesia masih menjadi bangsa yang satu dan teguh berlandaskan ideologi Pancasila," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Minggu (1/10/2023).

"Mari terus jaga nilai-nilai luhur Pancasila dalam diri kita sebagai pemersatu bangsa menuju Indonesia maju," sambungnya.

Dia pun berdoa, semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi bangsa kita dari berbagai rintangan ke depan.