3 Tips ChatGPT untuk Tingkatkan Pemasaran Usaha Kecil

JAKARTA – ChatGPT sebagai kecerdasan buatan (AI) dengan model bahasa yang besar dapat meringkas informasi, serta bisa digunakan untuk meningkatkan dan memangkas biaya pemasaran bagi pemilik usaha kecil.

Diluncurkan secara publik pada akhir tahun 2022, ChatGPT adalah chatbot kecerdasan buatan yang menggunakan model bahasa yang besar untuk meringkas informasi dan membuat respons seperti manusia. ChatGPT dapat merespons pertanyaan dan menyusun konten tertulis, seperti postingan media sosial dan email, tetapi tidak benar-benar berpikir seperti manusia.

Dilansir Insider di Jakarta, Minggu (1/10/2023), CEO Slade Copy House Haley Slade, awalnya menentang ChatGPT. Sebagai pendiri sebuah agensi copywriting, dia percaya bahwa alat kecerdasan buatan tidak bisa menggantikan profesi manusia dalam bidang ini. Hal tersebut mungkin benar, tetapi dia sekarang menyadari bahwa alat ini bisa menjadi aset bisnis.

"Alasan saya mulai menggunakannya adalah pemikiran, 'Bergabunglah atau tertinggal,'" kata Haley Slade kepada Insider.

"Saya menyadari bahwa saya harus memahami platform ini untuk memanfaatkannya," lanjutnya.