JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya Halim Perdana Kusuma Jakarta.
"Pagi ini pukul 7 pagi sudah mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Halim Perdana Kusuma, Jakarta," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Minggu (1/10/2023).
Menkeu Sri Mulyani mengikuti upacara tersebut menggunakan baju putih yang terlihat anggun.
Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2023.
"Kita pahami dan kita amalkan nilai-nilai Pancasila - dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia," ucapnya.
Sri menyebut, Pancasila membuat kebhinekaan Indonesia menjadi kekuatan persatuan, bukan menjadi alasan bercerai-berai.