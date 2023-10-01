Aksi Sri Mulyani Ikut Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2023 di Lubang Buaya

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya Halim Perdana Kusuma Jakarta.

"Pagi ini pukul 7 pagi sudah mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Halim Perdana Kusuma, Jakarta," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Menkeu Sri Mulyani mengikuti upacara tersebut menggunakan baju putih yang terlihat anggun.

Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2023.

"Kita pahami dan kita amalkan nilai-nilai Pancasila - dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia," ucapnya.

Sri menyebut, Pancasila membuat kebhinekaan Indonesia menjadi kekuatan persatuan, bukan menjadi alasan bercerai-berai.