HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Kembali Jadi Ketua Umum MES

Heri Purnomo , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |20:41 WIB
Erick Thohir Kembali Jadi Ketua Umum MES
Presiden Jokowi Bersama Menteri BUMN Erick Thohir (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir kembali terpilih menjadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk periode 2023-2025. Adapun keputusan tersebut didapatkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI MES.

Sekjen GP Ansor Abdurahman mengatakan bahwa terpilihnya Erick Thohir tersebut lantaran sosoknya yang mampu memajukan ekonomi syariah di Indonesia.

"Selamat Pak Erick Thohir atas terpilihnya kembali sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Kami bangga kader Banser dua kali terpilih menjadi Ketua MES ini menunjukkan keberhasilan dalam memimpin MES," ujar Abdurrahman di Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Abdurrahman percaya bahwa pada periode yang kedua ini atas kepemimpinan Erick Thohir ekonomi syariah akan semkin maju.

"InsyaAllah, di periode kedua ini, kami makin percaya di bawah kepemimpinan Pak Erick, ekonomi syariah di Indonesia akan semakin maju dan membawa manfaat bagi kesejahteraan umat," lanjut Abdurrahman.

1 2
