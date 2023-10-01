Masyarakat Keberatan Tarif LRT Jabodebek Maksimal Rp20.000

JAKARTA - Tarif LRT Jabodebek mulai dari Rp3.000 dan maksimal Rp20.000 terhitung mulai 1 Oktober 2023 hingga akhir Februari 2024. Adapun sebelum pada September 2023 tarif LRT Jabodebek dikenakan hanya Rp5.000 untuk seluruh relasi.

Putri (26) mengaku kedepan akan lebih memilih menggunakan moda transportasi bus yakni Transjakarta untuk mobilitas kesehariannya.

Menurutnya dengan penetapan tarif yang baru ini, ia akan mengeluarkan biaya lebih untuk kesehariannya jika dibandingkan dengan menggunakan Transjakarta yang hanya dikenakan biaya Rp3.000 untuk sekali perjalanan.

Pasalnya, dari tempat tinggal ia yang berada di Pancoran dan tujuan tempat kerjanya di daerah Sudirman, Jakarta. Yang mana saat ini ongkos yang ia keluarkan sebesar 6.500 untuk sekali jalan menggunakan LRT Jabodebek. Belum lagi ditambah biaya perjalanan menggunakan ojek online dari stasiun ke tempat kerjanya.

"Sekarang kan udah menggunakan tarif promo Rp3.000 awal dan Rp20.000 maksimal. Nah ini Keberatan sih, soalnya ini tarif lebih mahal dari Rp5.000 dan mending naik busway aja," katanya, Minggu (1/10/2023).