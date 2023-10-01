Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Baru LRT Jabodebek Hari Ini 1 Oktober 2023, dari Rp3.000 hingga Rp20.000

Heri Purnomo , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |08:41 WIB
Tarif Baru LRT Jabodebek Hari Ini 1 Oktober 2023, dari Rp3.000 hingga Rp20.000
Tarif Baru LRT Jabodebek per Oktober 2023 (Foto: Okezone/Instagram LRT Jabodebek)
A
A
A

JAKARTATarif LRT Jabodebek menjadi maksimal Rp20.000 mulai 1 Oktober 2023 hingga akhir Februari 2024. Sebelumnya pada September 2023 tarif LRT Jabodebek dikenakan hanya Rp5.000.

"Tarif yang diberlakukan bagi pengguna jasa minimal Rp3.000 dan tarif maksimal Rp20.000," kata Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (1/10/2023).

Menuurtnya selama periode masa promo tarif flat Rp5.000 untuk semua relasi, LRT Jabodebek telah mengangkut sebanyak 1,5 juta masyarakat pengguna jasa.

"Keberadaan LRT Jabodebek selama sekitar satu bulan sejak diresmikan Presiden Joko Widodo mendapat sambutan dan antusiasme yang besar dari masyarakat di kawasan Jabodebek," katanya.

Kuswardoyo menuturkan saat ini LRT Jabodebek baru mengoperasikan 16 trainset dengan 234 perjalanan setiap harinya. Dan akan terus bertambah hingga titik maksimal dengan 27 trainset yang dioperasikan.

Halaman:
1 2
