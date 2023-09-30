Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Tarif Baru LRT Jabodebek Mulai Besok 1 Oktober, Terjauh Rp20.000

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |21:36 WIB
Ini Tarif Baru LRT Jabodebek Mulai Besok 1 Oktober, Terjauh Rp20.000
LRT Jabodebek (Foto: Dok LRT)
A
A
A

JAKARTA – Tarif LRT Jabodebek mulai normal besok, 1 Oktober 2023. Di mana satu bulan ini atau sepanjang September, masih diberlakukan tarif promo sebesar Rp5.000.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan tarif promo LRT Jabodebek Rp5.000 untuk seluruh lintas pelayanan hingga pada 30 September 2023.

Dia menyebut setelah 30 September, pihaknya akan memberlakukan tarif berikutnya sebesar Rp3.000 untuk km pertama dan jarak jauh sebesar Rp20.000.

"Hingga saat ini masih sesuai rencana awal. Mulai Oktober akan diberlakukan tarif promo maksimal Rp20 ribu," katanya saat dihubungi, Selasa (26/9/2023) lalu.

Adapun tarif Rp3.000 untuk km pertama dan Rp20.000 untuk tarif maksimal akan diberlakukan pada Oktober 2023 hingga Februari 2024 mendatang.

1 2
