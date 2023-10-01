Studi Kelayakan LRT Bogor Ditarget Rampung 2024

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan studi kelaiakan (Feasibility Study/FS) terkait kelanjutan proyek LRT Bogor selesai pada 2024.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan pihaknya tengah mengebut studi kelayakan LRT Bogor.

"Saat ini masih FS. Pokoknya 2024 sudah selesai FS dan studi-studi nya," kata Risal saat ditemui di JCC, dikutip Minggu (1/10/2023).

Risal mengatakan bahwa kemungkinan besar pembangunan LRT Bogor akan berada di pinggir jalan tol Jakarta-Bogor. Di mana LRT Bogor ini akan membentang sejauh 24 km.

"Iya nerusin dari Harjamukti nanti sampai ke Bogor nanti lewat Sentul. Kalau nggak di kiri tol, ya di kanan tol Jakarta-Bogor," katanya.