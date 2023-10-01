Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Studi Kelayakan LRT Bogor Ditarget Rampung 2024

Heri Purnomo , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |13:40 WIB
Studi Kelayakan LRT Bogor Ditarget Rampung 2024
Ilustrasi LRT Bogor Masih Tahap Uji Kelaikan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan studi kelaiakan (Feasibility Study/FS) terkait kelanjutan proyek LRT Bogor selesai pada 2024.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan pihaknya tengah mengebut studi kelayakan LRT Bogor.

"Saat ini masih FS. Pokoknya 2024 sudah selesai FS dan studi-studi nya," kata Risal saat ditemui di JCC, dikutip Minggu (1/10/2023).

Risal mengatakan bahwa kemungkinan besar pembangunan LRT Bogor akan berada di pinggir jalan tol Jakarta-Bogor. Di mana LRT Bogor ini akan membentang sejauh 24 km.

"Iya nerusin dari Harjamukti nanti sampai ke Bogor nanti lewat Sentul. Kalau nggak di kiri tol, ya di kanan tol Jakarta-Bogor," katanya.

