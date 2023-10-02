Harga Emas Antam Hari Ini Tetap Dibanderol Rp1.049.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas pada perdagangan hari ini, Senin (2/10/2023) tidak mengalami perubahan atau stagnan. Harga emas Antam hari ini dibanderol di level Rp1.049.000 per gram.

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemegang emas ingin menjual emas batangannya, juga stagnan di harga Rp928.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp574.500. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.020.000, dan 10 gram Rp9.985.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp49.595.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp494.820.000 dan Rp989.600.000.

Sekedar informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.