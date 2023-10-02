Kondisi Utang RI Lebih Rendah Dibanding 10 Tahun Lalu

JAKARTA - Pengelolaan utang Indonesia semakin baik bila dibandingkan 10 tahun lalu. Utang tersebut baik dari dalam negeri (domestic debt) dan utang luar negeri (external debt).

Utang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mendanai proyek-proyek pembangunan, pelayanan publik dan kebutuhan fiskal lainnya.

“Jika berhubungan dengan hal tersebut (utang Pemerintah Indonesia), saya akan merujuk ini ke ekonom Indonesia tetapi rasio utang Indonesia itu sekitar 20% lebih rendah dari 10 tahun yang lalu, yang di mana sekarang sudah lebih rendah dari 45%,” tutur Chief Economist, East Asia and Pacific Aaditya Mattoo, dalam Press Conference The World Bank, Senin (2/10/2023).

Sampai saat ini, Pemerintah Indonesia ini juga masih mengikuti kebijakan yang ada dengan cukup baik.

“Pemerintah Indonesia telah mengikuti kebijakan yang ada, ada satu negara yang mereka berusaha untuk mengurangi subsidi dan saya sendiri tidak melihat ini sebagai sumber dari resiko yang besar tetapi (jika berhubungan dengan hutang) saya akan mengembalikannya kepada ekonom yang ada di negara tersebut,” lanjut Aaditya Mattoo.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) telah mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2023 tetap terkendali. Posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada bulan Juli 2023 tercatat sebesar USD396,4 miliar setara Rp6.064 triliun (kurs Rp15.245).

“ULN mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,5% (yoy)," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono di Jakarta, Jumat, 15 September 2023.