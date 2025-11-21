Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Utang Baru RI hingga Oktober 2025 Tembus Rp570 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |19:49 WIB
Utang Baru RI hingga Oktober 2025 Tembus Rp570 Triliun
Realisasi penarikan utang baru tercatat sebesar Rp570,1 triliun hingga 31 Oktober 2025. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Realisasi penarikan utang baru tercatat sebesar Rp570,1 triliun hingga 31 Oktober 2025. Jumlah ini mengambil porsi 77,94% dari total target pembiayaan utang yang ditetapkan dalam Laporan Semester (Lapsem) sebesar Rp731,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan pembiayaan utang ini dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, fleksibilitas, dan kedisiplinan agar tingkat utang negara tetap berada dalam batas aman.

"Untuk pembiayaan utang yang sudah kita realisasikan adalah Rp570,1 triliun dari outlook Rp731 triliun," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis (20/11/2025).

Selain utang, pemerintah juga mencatat pembiayaan non-utang yang mencapai minus Rp37,2 triliun, atau 53,53 persen dari APBN. Pembiayaan non-utang ini tidak menambah utang, melainkan berupa investasi di sektor tertentu.

Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp532,9 triliun, atau 80,5 persen dibandingkan dengan outlook Lapsem sebesar Rp662 triliun. Pembiayaan ini bertujuan untuk menutup defisit yang ditargetkan sebesar 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai outlook laporan semester.

Pemerintah juga telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun guna mengurangi kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180506//purbaya-dtav_large.jpg
8 Fakta Cara Purbaya Lunasi Utang Rp9.138 Triliun, Minta Masyarakat Tak Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178869//menkeu_purbaya-3dzu_large.jpg
RI-China Restrukturisasi Utang Whoosh, Purbaya: Top!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176713//utang-bS4N_large.jpg
Pemerintah Tarik Utang Baru Rp501,5 Triliun hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176320//menkeu_purbaya-MbV2_large.png
5 Fakta Utang RI, Purbaya Pastikan Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176303//menkeu_purbaya-RfN5_large.jpg
Purbaya Buka Suara soal Utang RI Tembus Rp9.138 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172369//rupiah-WXuh_large.jpg
Utang RI Diprediksi Tembus Rp10.360 Triliun pada Akhir 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement