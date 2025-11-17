Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Utang Luar Negeri RI Turun Jadi USD424 Miliar di Kuartal III-2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |13:48 WIB
Utang Luar Negeri RI Turun Jadi USD424 Miliar di Kuartal III-2025
Posisi ULN Indonesia pada kuartal III 2025 sebesar USD424,4 miliar. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia kuartal III 2025 turun dibandingkan kuartal II 2025. Posisi ULN Indonesia pada kuartal III 2025 sebesar USD424,4 miliar atau menurun dibandingkan dengan posisi pada kuartal II 2025 sebesar USD432,3 miliar.

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pada ULN sektor swasta," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Senin (17/11/2025).

Secara tahunan, ULN Indonesia terkontraksi 0,6 persen (yoy) pada kuartal III, menurun dibandingkan pertumbuhan 6,4 persen (yoy) pada kuartal II 2025.

Menurut Ramdan, posisi ULN pemerintah tumbuh melambat. Pada kuartal III 2025 posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD210,1 miliar, atau tumbuh sebesar 2,9 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 10 persen (yoy) pada kuartal II 2025.

Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh kontraksi pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,1 persen dari total ULN Pemerintah), Jasa Pendidikan (20,7 persen), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (17,0 persen), Konstruksi (10,7 persen), Transportasi dan Pergudangan (8,2 persen), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (7,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Sedangkan ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada kuartal III 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD191,3 miliar, lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar USD193,9 miliar.

Secara tahunan, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,2 persen (yoy) menjadi sebesar 1,9 persen (yoy).

Perkembangan ULN swasta tersebut bersumber dari peningkatan kontraksi pertumbuhan pada ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) menjadi 3 persen (yoy), di tengah pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 1,7 persen (yoy).

 

