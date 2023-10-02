Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Agen BRILink Bisa Raup Rp2 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |14:54 WIB
Ternyata Agen BRILink Bisa Raup Rp2 Triliun
Agen BRILink Bisa Raup Rp2 Triliun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) melaporkan perkembangan agen BRILink.

Perkembangan Agen BRILink hingga paruh pertama tahun ini sudah mencapai 666.038 yang tersebar di 59.205 desa atau meng-cover lebih dari 80% dari total desa di Indonesia. Angka tersebut tumbuh sekitar 16,9% secara tahunan (year on year/yoy).

Dengan jumlah agen yang sangat banyak dan tersebar tersebut, perseroan mampu membukukan volume transaksi sekitar Rp675,8 triliun. Kinerja Agen BRILink pun mendorong terjadinya sharing economy.

Fee yang diperoleh BRI melalui kinerja agen laku pandai tersebut dalam enam bulan pertama tahun ini mencapai sekitar Rp728,6 miliar.

Direktur Utama BRI Sunarso bahkan menyebut fee yang diterima agen laku pandai lebih besar sekitar 2 atau bahkan 3 kali dari BRI.

“Ini adalah bukti nyata bahwa kehadiran Agen BRILink dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ternyata masih lebih senang bertransaksi pakai cash dan melalui agen," kata Sunarso dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (2/10/2023).

"Ini benar-benar real sharing economy. Karena kalau BRI 6 bulan terima fee dari AgenBRILink sekitar Rp728,6 miliar, maka sebenarnya yang diterima oleh agen-agen itu secara total tidak kurang dari Rp2 triliun menurut saya,” sambungnya.

Sementara itu, kinerja impresif agen BRILink yang dimiliki oleh BRI diakui secara global dengan diraihnya penghargaan internasional kategori Transformation Project dari The Banker dalam penghargaan Innovation in Digital Banking Awards 2023 yang dipublikasikan pada pertengahan September 2023.

Penghargaan tersebut adalah satu dari 18 award yang diberikan The Banker kepada pelaku usaha layanan jasa keuangan baik bank maupun non-bank. Dalam proses seleksi penghargaan tersebut, BRI mengalahkan banyak pesaing internasional, baik itu bank, fintech, maupun perusahaan telco.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/455/3170615/nelayan-tIUc_large.jpg
BRI Salurkan KUR Rp114,2 Triliun ke 2,5 juta Debitur UMKM hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170343/bri-u3oQ_large.jpg
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170322/bri-0GQE_large.jpg
Atasi Masalah Sampah di Bali, BRI Peduli Beri Pelatihan Diversifikasi dan Penguatan Mutu Produk Pupuk Kompos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168461/bri-PG1i_large.jpg
Salurkan Kredit Rp1.137,8 Triliun, BRI Perkuat UMKM demi Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167614/dirut_bri-6pyE_large.jpg
BRI Masuk Jajaran Perusahaan Terbesar Versi Fortune Indonesia 100, Pimpin Industri Keuangan Nasional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement