Ternyata Agen BRILink Bisa Raup Rp2 Triliun

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) melaporkan perkembangan agen BRILink.

Perkembangan Agen BRILink hingga paruh pertama tahun ini sudah mencapai 666.038 yang tersebar di 59.205 desa atau meng-cover lebih dari 80% dari total desa di Indonesia. Angka tersebut tumbuh sekitar 16,9% secara tahunan (year on year/yoy).

Dengan jumlah agen yang sangat banyak dan tersebar tersebut, perseroan mampu membukukan volume transaksi sekitar Rp675,8 triliun. Kinerja Agen BRILink pun mendorong terjadinya sharing economy.

Fee yang diperoleh BRI melalui kinerja agen laku pandai tersebut dalam enam bulan pertama tahun ini mencapai sekitar Rp728,6 miliar.

Direktur Utama BRI Sunarso bahkan menyebut fee yang diterima agen laku pandai lebih besar sekitar 2 atau bahkan 3 kali dari BRI.

“Ini adalah bukti nyata bahwa kehadiran Agen BRILink dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ternyata masih lebih senang bertransaksi pakai cash dan melalui agen," kata Sunarso dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (2/10/2023).

"Ini benar-benar real sharing economy. Karena kalau BRI 6 bulan terima fee dari AgenBRILink sekitar Rp728,6 miliar, maka sebenarnya yang diterima oleh agen-agen itu secara total tidak kurang dari Rp2 triliun menurut saya,” sambungnya.

Sementara itu, kinerja impresif agen BRILink yang dimiliki oleh BRI diakui secara global dengan diraihnya penghargaan internasional kategori Transformation Project dari The Banker dalam penghargaan Innovation in Digital Banking Awards 2023 yang dipublikasikan pada pertengahan September 2023.

Penghargaan tersebut adalah satu dari 18 award yang diberikan The Banker kepada pelaku usaha layanan jasa keuangan baik bank maupun non-bank. Dalam proses seleksi penghargaan tersebut, BRI mengalahkan banyak pesaing internasional, baik itu bank, fintech, maupun perusahaan telco.