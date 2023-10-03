Apakah Harga Pertalite Akan Naik?

JAKARTA - Kementerian ESDM memastikan Pertalite tidak akan naik meski harga minyak dunia meroket.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan hal ini tidak akan mempengaruhi harga Pertalite.

Tutuka kembali mengatakan, harga minyak mentah pun telah menurun dibandingkan beberapa waktu lalu yang pernah menembus USD100 per barel.

Meski begitu, Dirjen Migas itu mengakui ada kemungkinan potensi peralihan pengguna Pertamax ke Pertalite. Hal tersebut bisa terjadi lantaran kedua jenis BBM tersebut hanya selisih Rp4.000.

Adapun PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi per 1 Oktober 2023.