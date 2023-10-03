Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Tegaskan Tak Anak Emaskan Investor China di Rempang

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |09:15 WIB
Bahlil Tegaskan Tak Anak Emaskan Investor China di Rempang
Bahlil tegaskan pemerintah tidak anak emaskan investor pulau rempang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan tidak menganak emaskan investor yang akan berinvestasi di Rempang, Kepulauan Riau. Bahlil mengatakan investor asal China itu bisa digaet setelah melakukan komunikasi intens sebelumnya.

Bahkan, dia pun sempat datang langsung ke Negeri Tirai Bambu untuk mengecek langsung perusahaan tersebut.

"Jangan ada persepsi seolah-olah untuk investasi Rempang itu perlakuannya khusus dengan yang lain. Kalau Kementerian Investasi enggak seperti itu. Kenapa? Karena perwakilan saya, tim saya di China, itu sudah melakukan pertemuan berbulan-bulan, berkali-kali, dan tim saya berikan rekomendasi untuk mengecek perusahaan ini," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (3/10/2023).

Menurut Bahlil, pengembangan investasi di Rempang, merupakan upaya pemerintah dalam menggalakkan hilirisasi. Pemerintah menilai perlu memperluas cakupan hilirisasi setelah sukses dengan nikel melalui hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika di Batam.

Pasir kuarsa atau pasir silika merupakan bahan baku kaca dan solar panel yang saat ini menjadi salah satu pilihan sumber energi terbarukan.

Bahlil pun menilai investor asal China tersebut, yakni Xinyi Group, merupakan mitra strategis untuk mendukung pengembangan hilirisasi pasir kuarsa, sehingga setelah mengunjungi pabriknya di China, Bahlil pun meminta mereka untuk bisa berinvestasi di Tanah Air.

"Sekali lagi saya clear-kan, kami tidak pernah membeda-bedakan perusahaan-perusahaan mana (yang akan berinvestasi)," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176476/prabowo_subianto-YXjl_large.jpg
Ada Wakil Dubes RI di China, Dunia Usaha Optimistis Perdagangan dan Investasi Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171946/utusan_presiden_soal_investasi-CQ5N_large.JPG
RI Berpotensi Jadi Pusat Investasi Hijau Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/622/3171475/investasi_untuk_gen_z-xYK5_large.jpg
Tips Investasi untuk Gen Z: Rencanakan Masa Depan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167097/bei-GtVM_large.jpg
Investor Diminta Bijak Berinvestasi di Tengah Aksi Demo, Jangan Berdasarkan Rumor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158844/realisasi_investasi_semester_i_2025-nzDB_large.jpg
Realisasi Investasi Tembus Rp942,9 Triliun pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157748/investasi-rSyU_large.jpg
Bidik Investasi Rp430 Triliun, Ini Daftar Proyek di Jakarta yang Ditawarkan ke Investor
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement