Foto Mentan Sebelum Hilang di Eropa Usai Diisukan Jadi Tersangka

JAKARTA - Keberadaan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo masih tanda tanya. Seharusnya Mentan sudah ada di Indonesia pada Senin kemarin setelah melakukan perjalanan dinas ke Eropa.

Hilangnya kabar Mentan semakin menarik setelah KPK menggeledah rumah dinasnya saat orang nomor satu di Kementerian Pertanian tersebut kerja di luar negeri.

Bila melihat postingan Kementerian Pertanian di Instagramnya, terlihat Mentan Syahrul menghadiri Global Conference on Sustainable Livestock Transformation yang diadakan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) di Roma, Italia pada 25 September 2023 pagi waktu setempat.

Pada konferensi yang diadakan pertama kali oleh FAO ini, Mentan SYL menekankan pentingnya kerja sama dunia pada sektor pangan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan global saat ini.

Catatan MNC Portal, diketahui Mentan SYL punya beberapa agenda di Eropa. Kunjungan pertama dilakukan untuk menghadiri forum tingkat tinggi Konferensi Global tentang Peternakan Berkelanjutan Transformasi tanggal 24 Septmber lalu.

Agenda Mentan SYL dilanjutkan ke Negara Spanyol pada tanggal 28 September lalu untuk mengunjungi Greenhouse Budidaya Tanaman Hortikultura di Almeria.

Satu hari setelahnya, pada tanggal 28 September, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap rumah dinas Mentan SYL yang berlokasi di komplek Widya Chandra V Nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Hanya berselang satu hari, pada tanggal 29 September lalu KPK melanjutkan penggeledahan ke Kantor Pusat kementerian Pertanian di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini masih dalam satu rangkaian dengan dugaan korupsi yang tengah di usut oleh KPK di Kementan.

Setelah dua penggeledahan yang dilakukan itu, KPK dikabarkan telah menetapkan Mentan SYL menjadi tersangka. Beberapa alat bukti telah berhasil diamankan oleh KPK, diketahui berupa uang asing dan pecahan rupiah, catatan keuangan, hingga senjata api di rumah dinas Mentan SYL.

Berdasarkan dokumen resmi dari PT Angkasa Pura II, Mentan SYL dikabarkan bertolak dari Eropa pada Minggu 1 Oktober lalu. Hal itu tergambar dari surat penggunaan VIP Room oleh Mentan SYL dari Eropa.

Namun demikian, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengaku hingga saat ini Mentan SYL tidak diketahui keberadaannya. Dirinya mengaku terkahir berkomunikasi dengan SYL sebelum melakukan kunker ke Eropa.