Jajal Kereta Suite Class Kompartemen, Ini Kata Dirut MNC Kapital

JAKARTA - President Director of PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) Yudi Hamka mencoba layanan terbaru PT Kereta Api Indonesia (Persero) yakni Kereta Suite Class Kompartemen hari ini.

Yudi Hamka menjajal KA bersama rombongan Pimpinan Media dan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo di acara Joyride Kereta Suite Class Kompartemen yang diadakan oleh KAI.

Dalam trip Joy ride kali ini, mengunjungi sentra batik di wilayah Cirebon kemudian kembali lagi ke Jakarta.

Yudi Hamka mengutarakan kegembiraan usia melakukan trip tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan KAI dalam membuat layanan kereta kompartemen merupakan inovasi yang luar biasa.

Pasalnya pelanggan disuguhkan dengan berbagai fasilitas yang mewah dan juga nyaman selama perjalanannya. Bahkan menurutnya, Kereta Suite Class Kompartemen ini tidak kalah dengan layanan first class pada maskapai penerbangan.

"Pengalaman yang luar biasa sekali. Ini kereta kompartenen suitenya KAI yang baru. Di sini setiap penumpaang ada privasi sendiri dan juga kualitas dari desain dan bahan kursi yang digunakan tidak kalah dengan penerbangan fist class dari internasional flight dan juga banyka dilengkapi dengan teknologi canggih," katanya.

Dia menceritakan, perjalan bahwa selama perjalanan ia dapat menikmati fasilitas yang disediakan, misalnya dapat menonton film tanpa ada gangguan suara ataupun hal lainnya selama perjalanan.

"Ada layar buat nonton film dan headset. Tadi itu waktu saya dengerin musik nggak kedengaran suara dari luar. Dan ini merupakan inovasi yang bagus sekai dari KAI," ujarnya.

Tidak hanya dari interior dan fasilitas yang membuat Yudi Hamka kagum, melainkan juga pelayanan dari Prama dan Prami kereta api atau sebutan dari petugas yang memberikan pelayanan dan petunjuk di dalam kereta api.

"Tidak hanya itu saya jyga juga kagum dengan bentuk pelayanan dari prama dan praminya yang sangat ramah dan sangat membantu sekali menyediakan makanan dengan senang hati," katanya.

"Dan Ini bedanya KA Suite Class Kompartemen dengan penerbangan first class luar negeri itu kaya SOP saja, tetapi prama dan prami di KAI ini pelayanannya dengan senang hati. Ini merupakan bentuk contoh akhlak dan pembentukan sdm yang luar biasa," tambahnya.

Sebagai informasi, KA Suite Class Kompartemen merupakan kereta eksekutif yang akan segera diluncurkan oleh PT KAI dalam waktu dekat. Kereta ini nantinya akan disambung dengan KA Bima relasi Gambir-Surabaya.