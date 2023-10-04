Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hadapi Ekonomi Global 2024, Pengusaha Nasional Rapatkan Barisan

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |20:38 WIB
Hadapi Ekonomi Global 2024, Pengusaha Nasional Rapatkan Barisan
Pengusaha Bersiap Hadapi Tantangan Ekonomi Dunia. (Foto: okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Hadapi ekonomi global 2023, pengusaha nasional merapatkan barisan.

Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Bayu Priawan Djokosoetono mengatakan, dalam menghadapi dinamika tahun politik di tahun 2024 agar seluruh anggota Japnas untuk bisa semakin kreatif dan jeli dalam melihat opportunity yang ada dalam menjalani bisnisnya.

Dia pun berharap siapapun Presiden yang terpilih nantinya, untuk bisa fokus ke sektor riil dan UMKM.

"Kita berharap siapa yang jadi pemimpin ke depannya, untuk bisa fokus ke sektor riil di mana sektor tersebut merupakan penunjang bagi perekonomian nasional," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

"Dan, fokus ke sektor UMKM sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional," sambungnya.

Sementara itu, Japnas menggelar Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) 2023. Agenda Munassus kali ini fokus kepada silaturahmi antar seluruh anggota Japnas yang ada diseluruh wilayah di Indonesia serta revisi AD ART organisasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174883/lmkn-Skt3_large.png
Ada Sistem Pembayaran Royalti Digital Inspiration, Ini Aturan Mainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174557/motogp-YArf_large.jpg
Efek MotoGP Mandalika 2025, Hotel Penuh hingga Penerbangan Meningkat ke Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171889/tito-aBgZ_large.jpg
Bertemu Purbaya, Mendagri Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lewat 2 Mesin Penggerak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169831/luhut-dcUy_large.png
7 Desakan Darurat Ekonomi, Begini Sikap Luhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166809/menko_airlangga-OKi4_large.png
Tenang Investor, Ini Bukti Fundamental Ekonomi Indonesia Solid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3162985/prabowo_subianto-GVqe_large.png
Prabowo Pamer Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12 Persen, Yakin Bakal Terus Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement