Hadapi Ekonomi Global 2024, Pengusaha Nasional Rapatkan Barisan

JAKARTA - Hadapi ekonomi global 2023, pengusaha nasional merapatkan barisan.

Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Bayu Priawan Djokosoetono mengatakan, dalam menghadapi dinamika tahun politik di tahun 2024 agar seluruh anggota Japnas untuk bisa semakin kreatif dan jeli dalam melihat opportunity yang ada dalam menjalani bisnisnya.

Dia pun berharap siapapun Presiden yang terpilih nantinya, untuk bisa fokus ke sektor riil dan UMKM.

"Kita berharap siapa yang jadi pemimpin ke depannya, untuk bisa fokus ke sektor riil di mana sektor tersebut merupakan penunjang bagi perekonomian nasional," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

"Dan, fokus ke sektor UMKM sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional," sambungnya.

Sementara itu, Japnas menggelar Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) 2023. Agenda Munassus kali ini fokus kepada silaturahmi antar seluruh anggota Japnas yang ada diseluruh wilayah di Indonesia serta revisi AD ART organisasi.