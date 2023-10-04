Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Biaya Admin Bank Terbaru Oktober 2023

Hafid Fuad , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |08:50 WIB
Biaya Admin Bank Terbaru Oktober 2023
Ilustrasi untuk biaya admin bank Oktober 2023 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Banyak masyarakat yang penasaran dengan biaya admin bank terbaru di Oktober 2023 yang jadi salah satu pertimbangan penting.

Karena biaya administrasi sejatinya harus dipertimbangkan sebelum membuka rekening di bank. Nasabah harus paham bila mereka akan dibebani dengan biaya tertentu yang rutin setiap bulannya.

Biaya administrasi untuk nasabah dibutuhkan sebagai kompensasi layanan administratif yang disediakan oleh perbankan. Ragam biayanya terkait pengelolaan akun, aktivitas transaksi, dan administrasi umum.

Hal yang perlu diketahui besaran biaya administrasi dan biaya potongan di setiap jenis produk bank berbeda-beda. Setiap bank memiliki kebijakan yang bervariasi tergantung pada kondisi dan skala bank tersebut.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (4/10/2023), berikut adalah daftar Biaya admin bank terbaru Oktober 2023.

1. Bank BCA

Bank BCA menerapkan biaya administrasi yang berbeda untuk produk Tahapan BCA dan kartu GPN Blue Paspor.

Pada Tahapan BCA, biaya adminnya sebesar Rp15 ribu dan untuk Blue Paspor, lalu Rp17 ribu untuk Gold Paspor, dan penalti ditetapkan Rp5 ribu.

Sementara itu, untuk versi kartu GPN, Blue Paspor dikenai biaya Rp14 ribu, Gold Paspor Rp16 ribu, dan ada denda Rp5 ribu juga. Lalu khusus Platinum Paspor memiliki biaya Rp20 ribu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/320/3094068//ini-daftar-kenaikan-biaya-ganti-kartu-debit-bca-2025-A23FyRvDgN.jpg
Ini Daftar Kenaikan Biaya Ganti Kartu Debit BCA 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091495//transaksi-qris-di-bawah-rp500-ribu-bebas-biaya-admin-symtLeqKpm.jpg
Transaksi QRIS di Bawah Rp500 Ribu Bebas Biaya Admin
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement