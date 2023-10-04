Biaya Admin Bank Terbaru Oktober 2023

JAKARTA - Banyak masyarakat yang penasaran dengan biaya admin bank terbaru di Oktober 2023 yang jadi salah satu pertimbangan penting.

Karena biaya administrasi sejatinya harus dipertimbangkan sebelum membuka rekening di bank. Nasabah harus paham bila mereka akan dibebani dengan biaya tertentu yang rutin setiap bulannya.

Biaya administrasi untuk nasabah dibutuhkan sebagai kompensasi layanan administratif yang disediakan oleh perbankan. Ragam biayanya terkait pengelolaan akun, aktivitas transaksi, dan administrasi umum.

Hal yang perlu diketahui besaran biaya administrasi dan biaya potongan di setiap jenis produk bank berbeda-beda. Setiap bank memiliki kebijakan yang bervariasi tergantung pada kondisi dan skala bank tersebut.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (4/10/2023), berikut adalah daftar Biaya admin bank terbaru Oktober 2023.

1. Bank BCA

Bank BCA menerapkan biaya administrasi yang berbeda untuk produk Tahapan BCA dan kartu GPN Blue Paspor.

Pada Tahapan BCA, biaya adminnya sebesar Rp15 ribu dan untuk Blue Paspor, lalu Rp17 ribu untuk Gold Paspor, dan penalti ditetapkan Rp5 ribu.

Sementara itu, untuk versi kartu GPN, Blue Paspor dikenai biaya Rp14 ribu, Gold Paspor Rp16 ribu, dan ada denda Rp5 ribu juga. Lalu khusus Platinum Paspor memiliki biaya Rp20 ribu.